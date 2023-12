December 14, 2023 / 10:22 PM IST

IND vs SA : జొహ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న‌ పొట్టి సిరీస్ డిసైడ‌ర్‌లో భార‌త‌ కెప్టెన్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(100 : 56 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 8 సిక్స‌ర్లు) విధ్వంసం సృష్టించాడు. త‌న ట్రెడ్‌మార్క్ షాట్ల‌తో ద‌క్షిణాఫ్రికా బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డి సెంచ‌రీ సాధించాడు. దాంతో, టీమిండియా 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 201 ప‌రుగులు చేసింది. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో రెండు ప‌డిన ద‌శ‌లో.. ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(60 : 41 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు)తో జ‌త క‌లిసిన సూర్య ఖ‌తర్నాక్ ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టుకు భారీ స్కోర్ అందించాడు.

Sensational SKY 😍

Fourth T20I century for the No.1⃣ ranked batter in the format 🔥

📝 #SAvIND: https://t.co/yFwB61tuYb pic.twitter.com/r2jdyUeicS

— ICC (@ICC) December 14, 2023