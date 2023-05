May 9, 2023 / 11:21 PM IST

IPL 2023 : వాంఖడే స్టేడియంలో సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(83 : 35 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు) ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగాడు. భీక‌ర‌మైన ఫామ్‌లో ఉన్న అత‌ను త‌న‌దైన షాట్ల‌తో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. నేహ‌ల్ వ‌ధేరా(52 నాటౌట్) అర్ధ శ‌త‌కంతో రాణించాడు దాంతో, ప్లే ఆఫ్ రేసులో నిలవాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ అల‌వోక‌గా గెలిచింది. 6 వికెట్ల తేడాతో రోహిత్ సేన రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరును మ‌రో రెండు ఓవ‌ర్లు ఉండ‌గానే ఓడించింది. దాంతో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో మూడో స్థానానికి చేరింది. ప్లే ఆఫ్ అవ‌కాశాల‌ను స‌జీవంగా ఉంచుకుంది.

ముంబైలోని వాంఖ‌డే స్టేడియంలో ముంబై బ్యాట‌ర్లు చెల‌రేగారు. భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు ఇషాన్ కిష‌న్(42) రోహిత్ శ‌ర్మ(7) అదిరే ఆరంభం ఇచ్చారు. దంచికొడుతున్న ఇషాన్‌ను, రోహిత్‌ను ఓకే ఓవ‌ర్లో ఔట్ చేసి ఆర్సీబీకి హ‌స‌రంగ‌ బ్రేక్ ఇచ్చాడు. కానీ, ఆ త‌ర్వాత సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(83), ధ‌నాధ‌న్ ఆడుతూ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించారు. సూర్య ధాటికి ల‌క్ష్యం క‌రుగుతూ వ‌చ్చింది. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌లో హ‌స‌రంగ‌, విజ‌య్‌కుమార్ రెండేసి వికెట్లు తీశారు.

5⃣0⃣ for @surya_14kumar! 👌👌

This has been a superb knock in the chase 👍 👍

Follow the match ▶️ https://t.co/ooQkYwbrnL#TATAIPL | #MIvRCB | @mipaltan pic.twitter.com/v23ShZY1eS

— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2023