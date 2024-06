June 20, 2024 / 09:54 PM IST

IND vs AFG : క‌రీబియ‌న్ గ‌డ్డ‌పై సూప‌ర్ 8 తొలి మ్యాచ్‌లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) భారీ స్కోర్ బాదింది. వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 టీ20 బ్యాట‌ర్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(53) మెరుపు హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టగా.. వైస్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(32) ఉతికేశాడు. స్లో పిచ్‌పై వీళ్ల విధ్వంసంతో టీమిండియాకు కొండంత స్కోర్ అందించారు. టాపార్డ‌ర్ త‌డ‌బ‌డినా మేమున్నామంటూ ఇద్ద‌రూ అఫ్గ‌న్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డారు. ఎడాపెడా బౌండ‌రీల‌తో చెల‌రేగి జ‌ట్టు స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించారు. దాంతో, టీమిండియా ప్ర‌త్య‌ర్థి ముందు భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించ‌గ‌లిగింది.

కెన్సింగ్‌ట‌న్ ఓవ‌ల్ స్టేడియంలో టాస్ గెలిచిన టీమిండియాకు ఆదిలోనే ఫ‌జ‌ల్ హ‌క్ ఫారూఖీ త‌న‌ రెండో ఓవ‌ర్లోనే కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(8)ను బోల్తా కొట్టించాడు. 11 ప‌రుగుల వ‌ద్ద తొలి వికెట్ ప‌డినా రిష‌భ్ పంత్(20) ఇన్నింగ్స్‌కు ఊపు తెచ్చాడు. న‌బీ వేసిన ప‌వ‌ర్ ప్లే చివ‌రి ఓవ‌ర్లో ఈ డాషింగ్ హిట్ట‌ర్ మూడు ఫోర్లు సంధించాడు. రెండో వికెట్‌కు కోహ్లీ(24)తో క‌లిసి 43 ర‌న్స్ జోడించిన పంత్‌ను ర‌షీద్ ఖాన్(3/36) ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపాడు.

Suryakumar Yadav plays his part very well for India – is 181/8 a winning total? #AFGvIND #T20WorldCup

👉 https://t.co/gf52x20kRh pic.twitter.com/rnoKTEYhJZ

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 20, 2024