April 7, 2024 / 09:24 PM IST

IPL 2024 LSG vs GT : డబుల్ హెడ‌ర్ రెండో మ్యాచ్‌లో లక్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Lucknow Super Gaints) బ్యాట‌ర్లు దంచేశారు. టాపార్డ‌ర్ మెర‌వ‌కున్నా.. మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు ఉతికేశారు. దాంతో ల‌క్నో నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 163 ర‌న్స్ కొట్టింది. విధ్వ‌సంక ఆల్‌రౌండ‌ర్ మార్క‌స్ స్టోయినిస్‌(58) అర్ధ శ‌త‌కంతో క‌దం తొక్క‌గా.. కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్‌(33) బౌండ‌రీల‌తో హోరెత్తించాడు.

చివ‌ర్లో ఎప్ప‌టిలానే నికోల‌స్ పూర‌న్(32 నాటౌట్) సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో, ల‌క్నో వికెట్ల 5 న‌ష్టానికి 163 ర‌న్స్ చేసింది. గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌లో ఉమేశ్, ద‌ర్శ‌న్ న‌ల్కందేలు రెండేసి వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

A strong comeback from Darshan Nalkande 🙌

He gets his second wicket of the night to provide a crucial moment in the match👌👌

Watch the match LIVE on @JioCinema and @starsportsindia 💻📱#TATAIPL | #LSGvGT pic.twitter.com/buX2wXAwST

— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2024