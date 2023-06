June 8, 2023 / 03:27 PM IST

WTC Final 2023 : టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్లో స్టీవ్ స్మిత్(106 నాటౌట్ : 243 బంతుల్లో 16 ఫోర్లు) సెంచ‌రీ బాదేశాడు. ఓవ‌ర్ నైట్ స్కోర్ 95తో రెండో రోజు బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చిన అత‌ను తొలి ఓవ‌ర్లోనే వందకు చేరువ‌య్యాడు. సిరాజ్ బౌలింగ్‌లో వ‌రుస‌గా రెండు బౌండ‌రీలు కొట్టి శ‌త‌కం సాధించాడు. టెస్టుల్లో అత‌డికి ఇది 31వ సెంచ‌రీ.

