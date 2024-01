Sri Lanka Cricket: లంక టెస్టు జట్టుకు కొత్త సారథి.. మూడు ఫార్మాట్లకు ముగ్గురు కెప్టెన్లు

January 4, 2024 / 10:47 AM IST

Sri Lanka Cricket: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ వైఫల్యంతో పాటు ఇటీవలి కాలంలో అత్యంత పేలవ ప్రదర్శనతో ప్రభ కోల్పోయిన శ్రీలంక క్రికెట్‌ రూపురేఖలు మార్చేందుకు బోర్డు నడుంకట్టింది. ఈ మేరకు మూడు ఫార్మాట్లకూ ముగ్గురు సారథులను నియమించింది. ఇదివరకే పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌ సారథిగా ఉన్న దసున్‌ శనకను తప్పించి వన్డేల బాధ్యతలు కుశాల్‌ మెండిస్‌కు టీ20 పగ్గాలు వనిందు హసరంగకు అప్పగించిన శ్రీలంక క్రికెట్‌ (ఎస్‌ఎల్‌సీ) తాజాగా టెస్ట్‌ కెప్టెన్‌నూ మార్చింది. లంక బ్యాటర్‌ ధనంజయ డిసిల్వను రెడ్‌ బాల్‌ కెప్టెన్‌గా నియమించింది. ఈ మేరకు చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ ఉపుల్‌ తరంగ ఓ ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాడు.

టెస్టులలో లంకకు నాలుగేండ్లుగా దిముత్‌ కరుణరత్నె సారథిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. 2018-19 నుంచి ఇప్పటిదాకా అతడే కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. లంకను 30 టెస్టులలో (12 విజయాలు, 12 ఓటములు, ఆరు డ్రాలు) నడిపించిన కరుణరత్నె.. ఇక నుంచి బ్యాటర్‌గానే బరిలోకి దిగుతాడు. కరుణరత్నె వారసుడిగా ఎంపికైన ధనంజయ లంకకు 18వ టెస్టు కెప్టెన్‌.

