April 5, 2024

IPL 2024 SRH vs CSK : ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్ల‌కు హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్లు క‌ళ్లెం వేశారు. వారం క్రితం ఐపీఎల్ రికార్డు స్కోర్ బ‌ద్ధ‌లైన చోట స్టార్ల‌తో నిండిన చెన్నైని నిలువ‌రించారు. డేంజ‌ర‌స్ శివం దూబే(45), అజింక్యా ర‌హానే(35)లు బౌండ‌రీల‌తో చెల‌రేగినా చెన్నైని త‌క్కువ స్కోర్‌కే ప‌రిమితం చేశారు.

క‌మిన్స్ సార‌థ్యంలోని పేస్ ద‌ళం వ‌రుస విరామాల్లో వికెట్లు తీసి ఒత్తిడి పెంచినా…చివ‌ర్లో ర‌వీంద్ర జడేజా(31 నాటౌట్) దంచాడు. దాంతో, సీఎస్కే నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 165 ప‌రుగులు చేసింది. ఎస్ఆర్‌హెచ్ బౌల‌ర్లలో క‌మిన్స్, న‌ట‌రాజ‌న్, ఉనాద్క‌ట్‌, భువ‌నేశ్వ‌ర్‌లు త‌లా ఒక‌ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

