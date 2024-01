Rafael Nadal: నాదల్‌ రీఎంట్రీ అప్పుడేనా..?

January 15, 2024 / 12:54 PM IST

Rafael Nadal: ఏడాది తర్వాత ఇటీవలే బ్రిస్బేన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ వేదికగా ముగిసిన టోర్నీలో కమ్‌బ్యాక్‌ ఇచ్చిన స్పెయిన్‌ బుల్‌ రఫెల్‌ నాదల్‌ కీలకమైన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌కు ముందు ఎడమ తొడ కండరాలలో గాయం కారణంగా తప్పుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ నుంచి తప్పుకున్న రఫా.. మళ్లీ ఆడతాడా..? లేదా..? అన్నది అతడి అభిమానులతో పాటు టెన్నిస్‌ ఫ్యాన్స్‌ను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నది. అయితే నాదల్‌ త్వరలోనే రీఎంట్రీ ఇస్తాడని, వచ్చే నెలలో దోహా వేదికగా జరిగే ఏటీపీ 250 (ATP 250) టోర్నీలో ఆడతాడని సమాచారం. ఫిబ్రవరి నుంచి ఈ టోర్నీ మొదలుకానుంది.

నాదల్‌కు అయిన గాయం అంత పెద్దదేమీ కాదని, ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో అతడు మిస్‌ అయినా దోహా ఏటీపీ టోర్నీ ద్వారా రీఎంట్రీ ఇస్తాడని తెలుస్తున్నది. గతేడాది గాయం కారణంగా ఈ టోర్నీ నుంచి నాదల్‌ దూరంగా ఉన్నాడు. ఫిబ్రవరి 19 నుంచి ఈ టోర్నీ మొదలవాల్సి ఉంది. 2005 నుంచి 2016 దోహ ఏటీపీ టోర్నీలో ఆడిన నాదల్‌.. 2014లో విజేతగా నిలిచాడు. 2016లో నాదల్‌.. జొకోవిచ్‌ చేతిలో ఓడిపోయాడు. 8 ఏండ్ల తర్వాత నాదల్‌ ఈ టోర్నీలో ఆడనుండటం విశేషం. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో మిస్‌ అయినా ఈ ఏడాది రెండో గ్రాండ్‌స్లామ్‌, తనకు ఎంతో ఇష్టమైన ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌లో ఆడేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.

According to Laura Robson on Eurosport,

Rafael Nadal is planning to return to the tour at the ATP 250 event in Doha which begins on February 19th! ⚾️🇶🇦

His Injury isn’t that bad! 💪#rafaelnadal #Tennis pic.twitter.com/tYNx5yCScj

— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) January 14, 2024