జొహన్నెస్​బర్గ్​: దక్షిణాఫ్రికా ఫస్ట్​క్లాస్ క్రికెటర్ సోలో నిక్వెనీ కరోనా వైరస్​కు గురయ్యాడు. ఇప్పటికే ‘గులైన్​ బారే సిండ్రోమ్’(రోగ నిరోధక శక్తిని దెబ్బతీసే వ్యాధి) సమస్యతో బాధపడుతున్న అతడికి కరోనా పాజిటివ్​గా తేలింది. దీంతో కరోనా బారిన పడ్డ మూడో క్రికెటర్​గా సోలో నిలిచాడు. ఇంతకు ముందు పాక్​ క్రికెటర్​ జాఫర్​ సర్ఫరాజ్​, స్కాట్​లాండ్​కు చెందిన మజిద్ హక్​ కరోనాకు గురయ్యారు.

“గతేడాది నాకు జీబీఎస్​కు వచ్చింది. పది నెలలుగా ఈ వ్యాధితో పోరాడుతున్నా. దాదాపు సగం కోలుకున్నా. టీబీ వచ్చింది, మూత్రపిండాలు, కాలేయం పాడయ్యాయి. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ పాజిటివ్​గా తేలింది. నాకే ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు” అని నిక్వెనీ ట్వీట్ చేశాడు. గతేడాది చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో అతడు కొన్ని వారాలు అతడు కోమాలో కూడా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం అడేర్​బీర్​ షైర్ క్లబ్​ తరఫున నిక్వెనీ ఆటగాడిగా ఉన్నాడు.



So last year I got GBS, and have been battling this disease for the past 10 months and I’m only half way through my recovery. I got TB, my liver failed and my kidney failed. Now today I tested positive for corona virus. I don’t understand why all of this is happening to me.