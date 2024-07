July 1, 2024 / 06:02 PM IST

Laura Wolvaardt : భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌ను ఓటమితో ముగించిన దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ లారా వొల్వార్డ్త్(Laura Wolvaardt) అరుదైన ఘ‌న‌త సొంతం చేసుకుంది. టీమిండియాతో చెపాక్ స్టేడియంలో జ‌రిగిన‌ ఏకైక టెస్టులో లారా శ‌త‌క గ‌ర్జ‌న చేసింది. త‌ద్వారా మూడు ఫార్మాట్ల‌లో సెంచ‌రీ చేసిన మూడో క్రికెట‌ర్‌గా సఫారీ సార‌థి చ‌రిత్ర సృష్టించింది.

అంత‌ర్జాయ క్రికెట్‌లో వ‌న్డే, టీ20, టెస్టుల్లో వంద కొట్టిన మూడో మ‌హిళా క్రికెట‌ర్‌గా లారా రికార్డు నెల‌కొల్పింది. ఆమె కంటే ముందు ఇంగ్లండ్ మ‌హిళా క్రికెట‌ర్లు హీథ‌ర్ నైట్ (Heather Knight), ట‌మ్మీ బ్యూమంట్‌(Tammy Beaumont)లు మూడు ఫార్మాట్ల‌లో సెంచ‌రీలు బాదేశారు. ఇది వ‌ర‌కూ వ‌న్డే, టీ20ల్లో సెంచ‌రీ బాదేసిన లారా.. ఇప్పుడు టెస్టు శ‌త‌కంతో ఈ అరుదైన క్ల‌బ్‌లో లారా చోటు ద‌క్కించుకుంది.

A hundred in all three women’s international formats 💯

Laura Wolvaardt becomes only third player (after Heather Knight and Tammy Beaumont) to reach the landmark 👏 https://t.co/07jDs5UymW #INDvSA pic.twitter.com/pR8ngnvpln

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 1, 2024