గంగూలీ ట్వీట్.. కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు ప్రాంక్.. సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తుతున్న మీమ్స్

భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ బుధవారం చేసిన ట్వీట్ పెద్ద దుమారమే లేపింది. ట్విటర్ వేదికగా అతడు చేసిన ట్వీట్ తో.. దాదా రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నాడని, బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేస్తాడని ఊహాగానాలు వినిపించాయి. అయితే దాదా ట్వీట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా.. అదేం లేదని, గంగూలీ రాజీనామా చేయడం లేదని వివరణ ఇచ్చాడు. అయితే దాదా ఆ తర్వాత తన ట్వీట్ పై స్పష్టతనిచ్చినా సోషల్ మీడియాలో మాత్రం దీనిపై విరాట్ కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు బ్యాండ్ బజాయించినట్టు అయిందని మీమ్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

గతేడాది టీ20 ప్రపంచకప్ అనంతరం పొట్టి ఫార్మాట్ సారథ్య బాధ్యతలు వదులుకున్న కోహ్లి ని గంగూలీ వద్దని వారించాడని, అయితే అందుకు కోహ్లి వినలేదని గతంలో పెద్ద దుమారమే లేచింది. ఆ తర్వాత కోహ్లి.. వన్డే కెప్టెన్సీ కోల్పోయాడు. దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో ఓటమి అనంతరం టెస్టు కెప్టెన్సీ నుంచి కూడా తప్పుకున్నాడు. అప్పట్నుంచి ఈ ఇద్దరి అభిమానుల ఫ్యాన్స్ మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేంత వైరం నడుస్తున్నది.

తాజాగా గంగూలీ చేసిన ట్వీట్ తో కోహ్లి అభిమానులు పండుగ చేసుకున్నారు. దాదా.. బీసీసీఐ చీఫ్ పదవికి రాజీనామా చేయడంతో విరాట్ మళ్లీ టీమిండియాలో చక్రం తిప్పే స్థాయికి చేరుకుంటాడని ఊటంకిస్తూ ట్వీట్స్, అందుకు అనుగుణంగా మీమ్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

అయితే జై షా వివరణతో పాటు గంగూలీ కూడా ఈ విషయమై స్పష్టతనివ్వడంతో కోహ్లి అభిమానుల ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. తాను ఓ ఎడ్యుకేషనల్ యాప్ ను ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నానని, తన ట్వీట్ కు పలువురు తప్పుడు ఉద్దేశాలు జోడించి వాళ్లకిష్టం వచ్చిన విధంగా రాసుకున్నారని ఫైర్ అయ్యాడు.

గంగూలీ స్పష్టతతో ట్విటర్ లో కోహ్లి ఫ్యాన్స్ పూర్తిగా ఢీలా పడ్డారు. ఇందుకు సంబంధించిన ట్వీట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.

