September 11, 2022 / 09:26 PM IST

శ్రీలంక, పాకిస్తాన్ మధ్య జరుగుతున్న ఆసియా కప్ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో భానుక రాజపక్స (71 నాటౌట్) అద్భుతంగా రాణించాడు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆ జట్టుకు పోరాడగలిగే స్కోరు అందించాడు. అంతకుముందు బంతితో నిప్పులు చెరిగిన పాక్ పేసర్లు.. శ్రీలంక బ్యాటింగ్‌ను తుత్తునియలు చేశారు. దీంతో వరుసగా ఆ జట్టుకు అద్భుతమైన ఆరంభాలు అందించిన కుశాల్ మెండిస్ (0), నిశంక (8).. పాక్ పేసర్ల ధాటికి చేతులెత్తేశారు.

ధనంజయ డిసిల్వ (28) కాసేపు వారికి ఎదురొడ్డినా.. అతనికి గుణతిలక (1) సహకారం అందించలేకపోయాడు. ఇలాంటి సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన రాజపక్స అద్భుతంగా రాణించాడు. కెప్టెన్ దాసున శనక (2) విఫలమైనా.. హసరంగ (36)తో కలిసి జట్టుకు పోరాడగలిగే స్కోరు అందించాడు. ఆరంభ ఓవర్లలో వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయిన లంక.. ఒక దశలో 58/5 స్కోరుతో నిలిచింది. ఇలాంటి సమయంలో అసాధారణ పోరాటపటిమ చూపిన రాజపక్స ఆ జట్టు ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు నడిపించాడు.

చివర్లో కరుణరత్నే (14 నాటౌట్) కూడా మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దీంతో లంక జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 170 పరుగులు చేసింది. పాక్ బౌలర్లలో హారిస్ రవూఫ్ మూడు వికెట్లతో చెలరేగాడు. నసీం షా, షాదాబ్ ఖాన్, ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ తలో వికెట్ తీసుకున్నారు.

BANG, BANG

Bhanuka Rajapaksa makes it a big finish for Sri Lanka – what a fantastic recovery from 58 for 5! Can they defend 170? #AsiaCup2022 #SLvPAK

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 11, 2022