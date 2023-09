September 18, 2023 / 09:05 AM IST

Best Bowling in ODIs : ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) ఫైన‌ల్లో భార‌త పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్(Mohammad Siraj) సంచ‌ల‌న బౌలింగ్ చేశాడు. ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ 6 వికెట్ల‌తో శ్రీ‌లంక(Srilanka)ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాడు. బుల్లెట్ లాంటి బంతుల‌తో లంక టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చిన సిరాజ్ 7-1-21-6తో కెరీర్ బెస్ట్ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేశాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ వ‌న్డేల్లో ఈ హైద‌రాబాదీకి ఇదే అత్యుత్త‌మ బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శన.

దాంతో, వ‌న్డే ఫార్మాట్‌లో అత్యుత్త‌మ బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసిన నాలుగో భార‌త బౌల‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. మాజీ పేస‌ర్ స్టువార్ట్ బిన్నీ(Stuart Binny) ఈ జాబితాలో అగ్ర‌స్థానంలో ఉన్నాడు. 2014లో బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రిగిన రెండో వ‌న్డేలో బిన్నీ4 ప‌రుగ‌లిచ్చి 6 వికెట్లు తీశాడు. ఇప్ప‌టికీ 9 ఏళ్లు కావొస్తున్నా అత‌డి రికార్డును మ‌రే భార‌త బౌల‌ర్ బ్రేక్ చేయ‌లేదు.

అనిల్ కుంబ్లే

ఈ లిస్ట్‌లో లెజెండ‌రీ స్పిన్న‌ర్ అనిల్ కుంబ్లే(Anil Kumble) రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. 1993లో వెస్టిండీస్‌పై కుంబ్లే 12 ప‌రుగులే ఇచ్చి 6 వికెట్లు నేల‌కూల్చాడు. స్పీడ్‌స్ట‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jaspreet Bumrah) కూడా 6 వికెట్ల‌తో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. 2022లో ఇంగ్లండ్‌పై బుమ్రా ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఓవ‌ల్ స్టేడియంలో నిప్పులు చెరిగిన బుమ్రా 19 ర‌న్స్ ఇచ్చి 6 వికెట్లు తీశాడు. 2003 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో వెట‌ర‌న్ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ అశిష్ నెహ్రా(Ashish Nehra) అత్యుత్త‌మ బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు.

ఇంగ్లండ్‌పై 6 వికెట్లు తీసిన‌ అశిష్ నెహ్రా

ఇంగ్లండ్‌పై చెల‌రేగిన‌ నెహ్రా 23 ప‌రుగుల‌కే 6 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. శ్రీ‌లంక‌తో జ‌రిగిన ఆసియా క‌ప్ ఫైన‌ల్లో మొద‌టి ఓవ‌ర్ మెయిడెన్ వేసిన సిరాజ్ ఆ త‌ర్వాత రెచ్చిపోయాడు. రెండో ఓవ‌ర్లో నాలుగు కీల‌క‌ వికెట్లు తీశాడు. దాంతో, అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి భార‌త బౌల‌ర్‌గా సిరాజ్ రికార్డు సృష్టించాడు.

