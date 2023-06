June 8, 2023 / 03:41 PM IST

WTC Final 2023 : టీమిండియా పేస‌ర్ మ‌హ‌మ్మ‌ద్ సిరాజ్ తొలి సెష‌న్‌లోనే భార‌త్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. దంచికొడుతున్న‌ ట్రావిస్ హెడ్(163 : నాటౌట్ 174 బంతుల్లో 25 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌)ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. హెడ్ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను కీప‌ర్ శ్రీ‌క‌ర్ భ‌ర‌త్ చ‌క్క‌గా అందుకున్నాడు. దాంతో, భార‌త ఆట‌గాళ్లు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

