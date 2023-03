March 10, 2023 / 10:57 AM IST

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్ సూప‌ర్ లీగ్(PSL) టీ20 టోర్నీ జోరుగా సాగుతోంది. అయితే ఆ టోర్నీకి న్యూజిలాండ్ మాజీ క్రికెట‌ర్ సైమ‌న్ డౌల్(simon doull) కామెంట్రీ నిర్వ‌హిస్తున్నాడు. ఇటీవ‌ల పాక్ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజ‌మ్‌పై ఘాటు వ్యాఖ్య‌లు చేసిన సైమ‌న్ డౌల్‌పై విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తాయి. బాబ‌ర్ త‌న వ్య‌క్తిగ‌త మైలురాళ్ల‌కే ఎక్కువ ప్రాధాన్య‌త ఇస్తున్న‌ట్లు త‌న కామెంట్రీలో డౌల్ కామెంట్ చేశారు. దీంతో ఆయ‌న‌పై పాక్‌లో విమ‌ర్శ‌లు వ‌స్తున్నాయి. అయితే మ‌ళ్లీ సైమ‌న్ మ‌రోసారి విమ‌ర్శ‌ల పాల‌య్యారు. ఈసారి హ‌స‌న్ అలీ(Hasan Ali) భార్య‌పై కామెంట్ చేశాడు.

Simon Doull is all of Us right now 😂😂😂 even he is baffled by the beauty of Pakistan 😅😅🔥🔥❤️❤️ #simondoull #tiktokdown #PSL8 pic.twitter.com/08VK1KizuQ

— Adil Ali Shah (@AdilAliShah13) March 9, 2023