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Home Sports Shubman Gill Hits His Second Test Century India 188 2 At Ahmedabad Test

Shubman Gill: శుభ‌మ‌న్ గిల్ సెంచ‌రీ.. పూజారా ఔట్‌

Shubman Gill: సెంచ‌రీతో స‌త్తా చాటాడు శుభ‌మ‌న్ గిల్‌. టెస్టుల్లో అత‌నికి ఇది రెండో శ‌త‌కం. అహ్మాదాబాద్ టెస్టులో ఇండియన్ బ్యాట‌ర్లు .. ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌ను ధీటుగా ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్ర‌స్తుతం కోహ్లీ, గిల్ క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

Shubman Gill: శుభ‌మ‌న్ గిల్ సెంచ‌రీ.. పూజారా ఔట్‌

అహ్మాదాబాద్‌: శుభ‌మ‌న్ గిల్(Shubman Gill) సెంచ‌రీ కొట్టాడు. ఆసీస్‌తో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అత‌ను శ‌త‌కం(Century) బాదాడు. టెస్టుల్లో గిల్‌కు ఇది రెండో సెంచ‌రీ కావ‌డం విశేషం. ఇక మూడో రోజు టీ విరామ స‌మ‌యానికి ఇండియా రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 188 ర‌న్స్ చేసింది. గిల్ 103 ర‌న్స్‌తో ఇంకా క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

అయితే టీ బ్రేక్‌కు(Tea Break) ముందు పూజారా ఔట‌య్యాడు. మ‌ర్ఫీ బౌలింగ్‌లో అత‌ను ఎల్బీడ‌బ్ల్యూ అయ్యాడు. పూజారా 121 బంతుల్లో 42 ర‌న్స్ చేసింది. 194 బంతుల్లో ప‌ది ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్ సాయంతో గిల్ సెంచ‌రీ చేశాడు.

ఇవాళ రెండ‌వ సెష‌న్‌లో పూజారా(Pujara), గిల్ మ‌ధ్య భారీ భాగ‌స్వామ్యం ఏర్ప‌డింది. ఆ ఇద్ద‌రూ రెండో వికెట్‌కు 113 ర‌న్స్ జోడించారు. అంత‌కుముందు ఉద‌యం తొలి సెష‌న్‌లో రోహిత్‌, గిల్‌లు కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడారు.

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