March 11, 2023 / 02:26 PM IST

అహ్మాదాబాద్‌: శుభ‌మ‌న్ గిల్(Shubman Gill) సెంచ‌రీ కొట్టాడు. ఆసీస్‌తో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అత‌ను శ‌త‌కం(Century) బాదాడు. టెస్టుల్లో గిల్‌కు ఇది రెండో సెంచ‌రీ కావ‌డం విశేషం. ఇక మూడో రోజు టీ విరామ స‌మ‌యానికి ఇండియా రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 188 ర‌న్స్ చేసింది. గిల్ 103 ర‌న్స్‌తో ఇంకా క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

A brilliant 💯 for #TeamIndia opener. His 2nd in Test cricket. #INDvAUS pic.twitter.com/shU2nuWLWo

అయితే టీ బ్రేక్‌కు(Tea Break) ముందు పూజారా ఔట‌య్యాడు. మ‌ర్ఫీ బౌలింగ్‌లో అత‌ను ఎల్బీడ‌బ్ల్యూ అయ్యాడు. పూజారా 121 బంతుల్లో 42 ర‌న్స్ చేసింది. 194 బంతుల్లో ప‌ది ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్ సాయంతో గిల్ సెంచ‌రీ చేశాడు.

ఇవాళ రెండ‌వ సెష‌న్‌లో పూజారా(Pujara), గిల్ మ‌ధ్య భారీ భాగ‌స్వామ్యం ఏర్ప‌డింది. ఆ ఇద్ద‌రూ రెండో వికెట్‌కు 113 ర‌న్స్ జోడించారు. అంత‌కుముందు ఉద‌యం తొలి సెష‌న్‌లో రోహిత్‌, గిల్‌లు కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడారు.

Tea on Day 3 of the 4th Test@ShubmanGill (103*) and Pujara (42) stitch a fine 113 run partnership in the second session on Day 3.

Scorecard – https://t.co/8DPghkwsO6 #INDvAUS @mastercardindia pic.twitter.com/bsTIEWfVRz

— BCCI (@BCCI) March 11, 2023