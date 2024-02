February 4, 2024 / 11:13 AM IST

IND vs ENG 2nd Test : వైజాగ్ టెస్టులో భార‌త యువ‌కెర‌టం శుభ్‌మ‌న్ గిల్(54 నాటౌట్) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. రెహాన్ అహ్మ‌ద్ (Rehan Ahmed) ఓవ‌ర్లో వ‌రుస‌గా రెండు బౌండ‌రీల‌తో ఫిఫ్టీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. తొలి టెస్టులో విఫ‌లైమ‌న గిల్.. వైజాగ్ మ్యాచ్‌లో సాధికారిక ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టును గ‌ట్టెక్కించాడు. మూడో వికెట్‌కు 81 ప‌రుగులు జోడించి భార‌త్‌ను ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిపాడు.

దాంతో, భార‌త్ 254 ప‌రుగుల భారీ ఆధిక్యం సాధించింది. అయితే.. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లోనే టామ్ హ‌ర్ట్లే బౌలింగ్‌లో శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌(29) ఔట‌య్యాడు. బెన్ స్టోక్స్ ప‌రుగెత్తుతూ వెళ్లి డైవింగ్ క్యాచ్ ప‌ట్టాడు. దాంతో, ఇండియా 111 ర‌న్స్ వ‌ద్ద మూడో వికెట్ కోల్పోయింది.

He survived a few lbw shouts and edges, and Shubman Gill has made it count #INDvENG

▶️ https://t.co/ZsyelyZUeZ pic.twitter.com/CYqdHN0ifK

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 4, 2024