February 1, 2024 / 02:47 PM IST

England : భార‌త జ‌ట్టుతో రెండో టెస్టు కోసం ఇంగ్లండ్(England) జ‌ట్టు ప్రాక్టీస్ వేగం పెంచింది. ఇప్ప‌టికే విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణంలో చేరుకున్న‌ బెన్ స్టోక్స్(Ben Stokes) సేన శుక్ర‌వారం జ‌రిగే టెస్టు కోసం తుది జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించింది. ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌లో1-0తో ఆధిక్యంలో ఉన్న ఇంగ్లండ్ ఈ టెస్టులో రెండు మార్పుల‌తో బరిలోకి దిగ‌నుంది. గాయప‌డిన స్టార్ స్పిన్న‌ర్ జాక్ లీచ్(Jack Leach) స్థానంలో షోయ‌బ్ బ‌షీర్(Shoaib Bashir) ఎంపిక‌య్యాడు. దాంతో, ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన ఈ కుర్రాడు వైజాగ్ టెస్టులో అరంగేట్రం చేయ‌డం ఖాయమైంది.

మార్క్ వుడ్ ప్లేస్‌లో వెట‌ర‌న్ బౌల‌ర్ జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్(James Anderson) జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. ఫ‌స్ట్ క్లాస్‌లో బ‌షీర్ ఆడింది ఆరు మ్యాచులే అయినా 3.30 ఎకాన‌మీతో 10 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. వాస్త‌వానికి తొలి టెస్టులోనే అత‌డు ఆడాల్సింది. కానీ, పాకిస్థాన్ మూలాల నేప‌థ్యంలో వీసా(Visa) ఆల‌స్యం కార‌ణంగా అబూదాబీలోనే చిక్కుకొనిపోయాడు. బీసీసీఐ జోక్యం చేసుకోవ‌డంతో అత‌డికి వీసా మంజూరైంది.

We have named our XI for the second Test in Vizag! 🏏

🇮🇳 #INDvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | #EnglandCricket

— England Cricket (@englandcricket) February 1, 2024