April 7, 2024 / 06:02 PM IST

IPL 2024 MI vs DC : వ‌రుస‌గా రెండో మ్యాచ్‌లో రెండొంద‌ల పైచిలుకు ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌కు దిగిన ఢిల్లీకి ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. ఫామ్‌లో ఉన్న డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(10) ఔట‌య్యాడు. రొమారియో షెప‌ర్డ్ బౌలింగ్‌లో సిక్స‌ర్ బాదిన వార్న‌ర్.. ఆ త‌ర్వాత స్లో డెలివ‌రీకి పాండ్యా చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, 22 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఢిల్లీ తొలి వికెట్ ప‌డింది. ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా(27), అభిషేక్ పొరెల్‌(8)లు ధాటిగా ఆడుతున్నారు. 6 ఓవ‌ర్ల‌కు ఢిల్లీ వికెట్ న‌ష్టానికి 46 ర‌న్స్ కొట్టింది. మ్యాచ్ గెల‌వాలంటే పంత్ సేన ఇంకా 189 ప‌రుగులు చేయాలి.

