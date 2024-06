June 14, 2024 / 05:26 PM IST

Shakib Al Hasan : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో బంగ్లాదేశ్ మాజీ కెప్టెన్ ష‌కీబుల్ హ‌స‌న్ (Shakib Al Hasan) ఫామ్ అందుకున్నాడు. కీల‌క పోరులో స‌త్తా చాటిన ష‌కీబ్ అజేయ అర్థ శ‌త‌కంతో బంగ్లాను సూప‌ర్- 8కు చేరువ చేశాడు. నెద‌ర్లాండ్స్‌ (Netherlands) మ్యాచ్ అనంత‌రం ఈ దిగ్గ‌జ ఆల్‌రౌండ‌ర్ సంచ‌ల‌న కామెంట్స్ చేశాడు. భార‌త మాజీ ఓపెన‌ర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (Virendra Sehwag) త‌న‌ను విమ‌ర్శించ‌డంపై ష‌కీబ్ స్పందిస్తూ.. అస‌లు సెహ్వాగ్ ఎవ‌రు చెప్ప‌డానికి?. అత‌డు క్రికెట‌ర్ల‌కు స‌ల‌హాలు ఇవ్వ‌కుండా రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలి అని అన్నాడు.

అంతే.. చిర్రెత్తుకొచ్చిన వీరూ ఫ్యాన్స్ ఆన్‌లైన్‌లో ష‌కీబ్‌ను తీవ్రంగా ట్రోల్ం చేస్తున్నారు. ‘నీకు సెహ్వాగ్ ఎవ‌రో తెలియ‌దా?.. బంగ్లాపై వ‌న్డేల్లో డ‌బుల్ సెంచ‌రీ బాదిన వీరుడు’ అంటూ వీడియోల మీద వీడియోలు పెడుతున్నారు.

There are people #Shakib who don’t know who their Baap #Sehwag is we can only feel sympathy for such people 👊👊👊

But then

He is from a country that does not remember who saved them from the atrocities of their Step-Dad

& liberated them

Both deserve the fate they are in.

😎😎😎 pic.twitter.com/9c4iS082a3

— Wondering Woman 🇮🇳 (@indiclogic) June 14, 2024