October 6, 2023 / 03:57 PM IST

హైద‌రాబాద్: ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్(World Cup) మ్యాచ్‌లో.. పాకిస్థాన్ బ్యాట‌ర్లు సౌద్ ష‌కీల్‌, రిజ్వాన్ హాఫ్ సెంచ‌రీలు న‌మోదు చేశారు. తొలుత టాస్ గెలిచిన నెద‌ర్లాండ్స్ జ‌ట్టు.. పాకిస్థాన్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. అయితే పాక్ జ‌ట్టు 38 ర‌న్స్‌కే తొలి మూడు వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత నాలుగో వికెట్‌కు ష‌కీల్‌, రిజ్వాన్ భారీ భాగ‌స్వామ్యాన్ని నెల‌కొల్పారు. ఇద్ద‌రూ హాఫ్ సెంచ‌రీలు న‌మోదు చేశారు. ష‌కీల్ 32 బంతుల్లో 50 ర‌న్స్ చేశాడు. రిజ్వాన్ 58 బంతుల్లో ఆరు ఫోర్ల సాయంతో హాఫ్ సెంచ‌రీ పూర్తి చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం 26 ఓవ‌ర్ల‌లో మూడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 148 ర‌న్స్

Calm, composed and classy 🫡@saudshak with a terrific half-century off just 32 balls – the second-fastest fifty for 🇵🇰 in World Cups 🔥#PAKvNED | #DattKePakistani | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/DqK70vc8nl

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 6, 2023