Shaheen Shah Afridi: మామను మించిన అల్లుడు.. షాహిద్ అఫ్రిది రికార్డు బ్రేక్ చేసిన షహీన్

October 31, 2023 / 08:00 PM IST

Shaheen Shah Afridi: పాకిస్తాన్‌ యువ పేసర్‌ షహీన్‌ షా అఫ్రిది తన మామ షాహిద్‌ అఫ్రిది రికార్డును బ్రేక్‌ చేశాడు. వరల్డ్‌ కప్‌లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన పాకిస్తాన్‌ బౌలర్లలో షహీన్‌.. షాహిద్‌ రికార్డులను అధిగమించాడు. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌తో ఈడెన్‌ గార్డెన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో మూడు వికెట్లు పడగొట్టిన అఫ్రిది.. వరల్డ్‌ కప్‌లో మొత్తంగా 32 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఏడు మ్యాచ్‌లలోనే 16 వికెట్లు తీసిన అఫ్రిది.. ప్రస్తుతం ప్రపంచకప్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.

కాగా పాకిస్తాన్‌ తరఫున వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన వారిలో షహీన్‌.. షాహిద్‌ అఫ్రిదితో పాటు రావల్పిండి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ షోయభ్‌ అక్తర్‌ల రికార్డు (30 వికెట్లు)ను చెరిపేశాడు. షోయభ్‌ అక్తర్‌ (1999 నుంచి 2011 వరకూ) 19 మ్యాచ్‌లలో 30 వికెట్లు తీయగా షాహిద్‌ అఫ్రిది (1999 నుంచి 2015 వరకూ) 27 మ్యాచ్‌లలో 30 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2019 వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ నుంచి పాకిస్తాన్‌కు ఆడుతున్న అఫ్రిది.. గత ప్రపంచకప్‌లో 16 వికెట్లు తీశాడు. ప్రస్తుతం ఏడు మ్యాచ్‌లలోనే 16 వికెట్ల తీయడం గమనార్హం.

TOP WICKET TAKER OF THE WORLD CUP, THAT’S SHAHEEN SHAH AFRIDI FOR YOU RAVI SHASTRI pic.twitter.com/btCaHkoeKe

— Faizi (@faizanriaz7_) October 31, 2023