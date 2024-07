July 22, 2024 / 07:17 PM IST

Charles Cassell : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మ‌రో రికార్డు బ‌ద్ద‌లైంది. అరంగేట్రంలోనే యువ పేస‌ర్ సంచ‌ల‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని నివ్వెర‌ప‌రిచాడు. స్కాట్లాండ్‌(Scotland)కు చెందిన స్పీడ్‌స్ట‌ర్ చార్లెస్ క‌స్సెల్(Charles Cassell) తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఏడు వికెట్ల‌తో అద‌ర‌గొట్టాడు. దాంతో, మొద‌టి వ‌న్డేలోనే అత్యుత్త‌మ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేసిన తొలి బౌల‌ర్‌గా చ‌రిత్ర‌కెక్కాడు.

చార్లెస్ వికెట్ల వేట‌కు దక్షిణాఫ్రికా ఏస్ పేస‌ర్ క‌గిసో ర‌బ‌డ‌(Kagiso Rabada) రికార్డు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. 2015లో బంగ్లాదేశ్‌పై తొలి వ‌న్డే ఆడిన ర‌బ‌డ 6/16తో మెరిశాడు. అంత‌కుముందు వెస్టిండీస్ పేస‌ర్ ఫిడెల్ ఎడ్వ‌ర్డ్స్ (Fidel Edwards) జింబాబ్వేపై 6-22తో రాణించాడు.

Charlie Cassell has broken Kagiso Rabada’s record for the best bowling figures on ODI debut ⚡ https://t.co/JJTnDrcKzR #SCOvOMA pic.twitter.com/ABZWAcWmm1

