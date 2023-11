SAvsAUS: కుదురుకున్న సౌతాఫ్రికాకు షాకిచ్చిన హెడ్.. ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు.. ఇక భారమంతా అతడిపైనే..!

November 16, 2023 / 05:14 PM IST

SAvsAUS: వరల్డ్‌ కప్‌ రెండో సెమీఫైనల్స్‌లో సౌతాఫ్రికా బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ పేకమేడను తలపిస్తున్నది. వికెట్ల పతనాన్ని అడ్డుకున్న వరుణుడు.. తెరిపినిచ్చి మళ్లీ ఆట ఆరంభమయ్యాక క్రీజులో కుదురుకున్న హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ (48 బంతుల్లో 47, 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు)తో పాటు బ్యాటింగ్‌ చేయగల సమర్థుడు మార్కొ జాన్సెన్‌ వరుసబంతుల్లో ఔట్‌ అయ్యారు. ఆసీస్‌ పార్ట్‌ టైమ్‌ స్పిన్నర్‌ ట్రావిస్‌ హెడ్‌.. ఒకే ఓవర్లో క్లాసెన్‌, జాన్సెన్‌లను ఔట్‌ చేసి సఫారీలను కోలుకోలేని దెబ్బతీశాడు.

కోల్‌కతాలోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న సఫారీలు ఆది నుంచే పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు. 11.5 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 24 పరుగులు మాత్రమే చేసి నాలుగు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. అయితే 14 ఓవర్ల తర్వాత ఆటకు వరుణుడు అంతరాయం కలిగించినా తర్వాత కొద్దిసేపటికే మళ్లీ మ్యాచ్ మొదలైంది. 24 పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన సపారీలను క్లాసెన్‌ – మిల్లర్‌లు ఆదుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ వికెట్ల పతనాన్ని అడ్డుకోవడంతో పాటు కంగారూ బౌలర్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కున్నారు. ఇరువురూ ఐదో వికెట్‌కు 95 పరుగులు జోడించారు. 19 ఓవర్ల పాటు వికెట్ల పతనాన్ని అడ్డుకున్న ఈ జోడీని ఆసీస్‌ పార్ట్‌టైమ్‌ బౌలర్‌ ట్రావిస్‌ హెడ్‌ విడదీశాడు.

