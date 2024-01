January 21, 2024 / 06:17 PM IST

India Open: ఇటీవలే కేంద్ర ప్రకటించిన క్రీడా అవార్డులలో ప్రతిష్టాత్మక ‘మేజర్‌ ధ్యాన్‌చంద్‌ ఖేల్‌రత్న’ అవార్డు అందుకున్న భారత బ్యాడ్మింటన్‌ ద్వయం సాత్విక్‌ సాయిరాజ్‌ – చిరాగ్‌ శెట్టిల జోడీకి ఇండియా ఓపెన్‌లో నిరాశ తప్పలేదు. స్వదేశంలో జరుగుతున్న టోర్నీలో ఈ జోడీ.. 21-15, 11-21, 18-21 తేడాతో సౌత్‌ కొరియాకు చెందిన మిన్‌ హ్యూక్‌ – సియో సియుంగ్‌ జే ల చేతిలో ఓడింది. ఇటీవలే మలేషియా ఓపెన్‌ ఫైనల్‌లోనూ తుది పోరులో తడబడిన భారత జోడీ.. తాజాగా ఇండియా ఓపెన్‌లోనూ నిరాశ తప్పలేదు.

న్యూఢిల్లీ వేదికగా ఆదివారం ముగిసిన పురుషుల డబుల్స్‌లో సాత్విక్‌ – చిరాగ్‌లు తొలి సెట్‌ను గెలుచుకున్నారు. కానీ దక్షిణ కొరియా జోడీ రెండో రౌండ్‌లో అనూహ్యంగా పుంజుకుని సెట్‌ను సొంతం చేసుకుంది. మిన్‌ – సియోల దూకుడు ముందు భారత ద్వయం తేలిపోయింది. ఇక మూడో రౌండ్‌లో మన షట్లర్లు పోరాడినా మూడు పాయింట్ల తేడాతో సౌత్‌ కొరియా జంటనే సెట్‌తో పాటు మ్యాచ్‌నూ సొంతం చేసుకుంది.

Satchi in their last 3 tournaments:

India Open: Super 750: Lost in FINAL to reigning World Champions.

Malaysia Open: Super 1000: Lost in FINAL to WR 1 pair.

China Masters: Super 750: Lost in FINAL to WR 1 pair.

PS: All the 3 FINALS went to 3 games! #IndiaOpenSuper750 https://t.co/SmeHn4iz68 pic.twitter.com/BS76SvPEPT

— India_AllSports (@India_AllSports) January 21, 2024