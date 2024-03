March 5, 2024 / 07:20 PM IST

French Open Super 750 | పారిస్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ సూపర్‌ 750 బ్యాడ్మింటన్‌లో భారత పురుషుల జోడీ సాత్విక్‌ – చిరాగ్‌లతో పాటు మహిళల ద్వయం ట్రీసా జాలీ – గాయత్రి గోపిచంద్‌ల జోడీ రెండో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లింది. తొలి రౌండ్‌లో పురుషుల జోడీ మలేషియా ప్లేయర్లను ఓడించగా.. ఉమెన్స్‌ పెయిర్‌ భారత్‌కే చెందిన క్రాస్టో – పొన్నప్ప లనే ఓడించింది.

పురుషుల డబుల్స్‌లో వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ జోడీ చిరాగ్‌ – సాత్విక్‌లు తొలి రౌండ్‌లో 21-13, 24-22 తేడాతో మలేషియాకు చెందిన మ్యాన్‌ వీ చోంగ్‌ – కై వున్‌ టీ లను ఓడించింది. గత 8 మ్యాచ్‌లలో మలేషియా ఆటగాళ్లతో చిరాగ్‌ – సాత్విక్‌లకు ఇది ఐదో గెలుపు.

Just in: WR 1 pair Satwik/Chirag beat WR 12 Ong Yew Sin & Teo Ee Yi 21-13, 24-22 in opening round of French Open (Super 750). #FrenchOpen pic.twitter.com/ORLhSBZ3FR

