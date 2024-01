Sarfaraz – Musheer: టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అన్న.. అక్కడ సెంచరీలతో ఇరగదీస్తున్న తమ్ముడు..

January 30, 2024 / 05:08 PM IST

Sarfaraz – Musheer: గత రెండేండ్లుగా జాతీయ జట్టలోకి రావాలని అహోరాత్రులు కష్టపడుతూ వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఒడిసిపట్టుకుంటున్న సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ కుటుంబానికి మంచిరోజులొచ్చాయి. గత వారం, పది రోజులుగా సర్ఫరాజ్‌ కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణమే కనబడుతోంది. దేశవాళీలో నిలకడైన ప్రదర్శనలతో ఇండియా ‘ఎ’ టీమ్‌కు ఎంపికై అక్కడా మెరుస్తున్నాడు సర్ఫరాజ్‌. తాజాగా అతడు తాను ఎంతోకాలంగా వేచి చూస్తున్న జాతీయ జట్టులోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కెఎల్‌ రాహుల్‌ గాయం కారణంగా సర్ఫరాజ్‌కు రెండో టెస్టులో చోటు దక్కింది. ఇక్కడ అన్న కథ ఇలా ఉంటే దక్షిణాఫ్రికాలో అతడి తమ్ముడు ముషీర్‌ ఖాన్‌ సెంచరీల మీద సెంచరీలు బాదుతూ భారత జట్టు విజయాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌లో భాగంగా దక్షిణాఫ్రికాలో భారత జట్టు తరఫున ఆడుతున్న ముషీర్‌ ఖాన్‌.. ఈ టోర్నీలో రెండు సెంచరీలు చేశాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మూడు పరుగులే చేసి నిరాశపరిచిన అతడు.. ఐర్లాండ్‌తో మ్యాచ్‌లో 118 పరుగులు చేశాడు. యూఎస్‌ఎతో మ్యాచ్‌లోనూ అతడు 73 పరుగులతో రాణించాడు. తాజాగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లోనూ శతకం బాదాడు. ఇండియా అండర్‌ – 19, న్యూజిలాండ్‌ అండర్‌ -19 మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో అతడు 109 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తిచేశాడు.

Sarfaraz Khan’s father thanking the BCCI for trusting him.

