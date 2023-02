February 15, 2023 / 04:01 PM IST

Sania Mirza | క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (Womens premier league-WPL) త్వర‌లోనే ఆరంభం కానుంది. ఈ లీగ్‌లో భారత టెన్నిస్‌ స్టార్‌ సానియా మీర్జా (Sania Mirza) ప్రత్యేక పాత్ర పోషించనున్నారు. రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (Royal Challengers Bangalore) టీమ్‌కు ఆమె మెంటార్‌ (Mentor)గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆర్సీబీ ట్విట్టర్‌ ద్వారా ప్రకటించింది. ‘ఆర్సీబీ మహిళా జట్టు మెంటార్‌గా సానియా మీర్జాను స్వాగతించడం మాకు సంతోషంగా, గౌరవంగా ఉంది’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది.

While our coaching staff handle the cricket side of things, we couldn’t think of anyone better to guide our women cricketers about excelling under pressure.

Join us in welcoming the mentor of our women's team, a champion athlete and a trailblazer! 🙌

Namaskara, Sania Mirza! 🙏 pic.twitter.com/r1qlsMQGTb

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 15, 2023