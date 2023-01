January 25, 2023 / 03:52 PM IST

మెల్‌బోర్న్‌: సానియా మీర్జా త‌న కెరీర్‌కు గ్రాండ్‌గా గుడ్‌బై చెప్పే అవ‌కాశం దొరికింది. త‌న ఖాతాలో చిట్ట‌చివ‌రి గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్‌ను వేసుకునే అవ‌కాశం కూడా చిక్కింది. మెల్‌బోర్న్‌లో జ‌రిగిన ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్ మిక్స్‌డ్ డ‌బుల్స్ సెమీస్‌లో ఇవాళ సానియా-బొప్ప‌న్న జోడి విజ‌యం సాధించి ఫైన‌ల్‌కు క్వాలిఫై అయ్యింది. సెమీస్‌లో సానియా-బొప్ప‌న్న జోడి 7-6, 6-7 (10-6) స్కోర్‌తో నీల్ సుపిస్కీ-డిసేరి క్రాజాక్ జంట‌పై గెలుపొందారు.

In a fitting farewell, @MirzaSania's last dance will take place on the grandest stage!

She and @rohanbopanna 🇮🇳 have qualified for the Mixed Doubles Final!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/qHGNOvWMoC

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2023