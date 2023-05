May 7, 2023 / 04:51 PM IST

IPL 2023 : డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచుతున్నారు. సొంత మైదానంలో ఓపెన‌ర్లు వృద్ధిమాన్ సాహా(81), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(60 నాటౌట్) ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగారు. హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టిన వీళ్లు తొలి వికెట్‌కు రికార్డు స్థాయిలో 142 ప‌రుగులు జోడించారు. ప్ర‌మాద‌క‌రంగా మారుతున్న ఈ జోడీని అవేశ్‌ఖాన్ విడ‌దీశాడు. ధాటిగా ఆడుతున్న సాహా క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట‌య్యాడు. ప్ర‌స్తుతం గిల్, కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(10) క్రీజులో ఉన్నారు.వీళ్లు కూడా ధ‌నాధ‌న్ ఆడుతూ స్కోర్ 150 దాటించారు. ఇంకా విజ‌య్ శంక‌ర్‌, డేవిడ్ మిల్ల‌ర్, అభిన‌వ్ మ‌నోహ‌ర్, రాహుల్ తెవాటియా, ర‌షీద్ ఖాన్ వంటి హిట్ట‌ర్లు ఉండ‌డంతో గుజ‌రాత్ భారీ స్కోర్ చేసేలా క‌నిపిస్తోంది.

100-run partnership comes up between Saha & Gill 👏👏

Live – https://t.co/le9e6Qkbmi #TATAIPL #GTvLSG #IPL2023 pic.twitter.com/Imx3VlDhbf

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023