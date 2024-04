April 22, 2024 / 08:02 PM IST

MI vs RR : జైపూర్ వేదిక‌గా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌(Mumbai Indians)కు రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ పేస‌ర్లు చుక్క‌లు చూపిస్తున్నారు. దాంతో, పాండ్యా సేన‌ 20 ర‌న్స్‌కే మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే బౌల్ట్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌ (6)ను ఔట్ చేయ‌గా.. ఆ త‌ర్వాత సందీప్ శ‌ర్మ వికెట్ల వేట మొద‌లెట్టాడు.

డేంజ‌ర‌స్ ఇషాన్ కిష‌న్(0), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌(10)ల‌ను సందీప్ వెనక్కి పంపి ముంబైని క‌ష్టాల్లోకి నెట్టాడు. ప్ర‌స్తుతం తెలుగు కుర్రాడు తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(3), మ‌హ‌మ్మ‌ద్ న‌బీ(1)లు ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. 4 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 21/3.

