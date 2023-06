June 25, 2023 / 03:55 PM IST

Sachin Tendulkar : భార‌త జ‌ట్టు వన్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI WC) ముద్దాడి నేటికి 40 ఏళ్లు. స‌రిగ్గా ఇదే రోజు 1983న కపిల్ దేవ్(Kapil Dev) సార‌థ్యంలోని టీమిండియా చ‌రిత్ర సృష్టించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్కర్(Sachin Tendulkar) ఆ రోజుతో త‌న‌కున్న అనుబంధాన్ని పంచుకున్నాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజేత‌ల ఫొటోను ట్విట్ట‌ర్‌లో పెట్టిన మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ వాళ్ల‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. ’40 ఏళ్ల క్రితం భార‌త జ‌ట్టు మొద‌టిసారి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ గెలిచింది. భార‌త క్రికెట్‌తో పాటు నా జీవితాన్ని మార్చేసిన గొప్ప క్ష‌ణాల్లో

1983 జూన్ 25 ఒక‌టి. అందుకని ఆ చాంపియ‌న్ జ‌ట్టులోని వీరుల‌కు అభినంద‌న‌లు తెలియ‌జేస్తున్నా’ అని స‌చిన్ త‌న ట్వీట్‌లో రాశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ట్వీట్ ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. ‘క్రికెట్ గాడ్‌’గా పేరొందిన స‌చిన్ 2013 న‌వంబ‌ర్ 16న ఆట‌కు అల్విదా ప‌లికాడు. వంద సెంచ‌రీల‌తో రికార్డు నెల‌కొల్పిన ఈ దిగ్గ‌జం ఆ త‌ర్వాత ఐపీఎల్‌(IPL)లో మెర‌పులు మెరిపించాడు. ప్ర‌స్తుతం ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbain Indians) మెంట‌ర్‌గా కొన‌సాగుతున్నాడు.

40 years to India winning the World Cup for the first time! 25th June, 1983 was one of the defining moments that changed Indian cricket as well as my life forever. Paying tribute to all the members of that champion team. pic.twitter.com/ges194UAX1

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 25, 2023