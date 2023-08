August 24, 2023 / 07:40 PM IST

Sachin Tendulkar : ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(FIDE World Cup) ర‌న్న‌ర‌ప్ భార‌త గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ ప్ర‌జ్ఞానంద‌(R Praggnanandhaa)పై ప్ర‌శంస‌లు వెల్ల‌వెత్తుతున్నాయి. ఫైన‌ల్లో చివ‌రి వ‌ర‌కు పోరాడి ఓడిన అత‌డికి సెల‌బ్రిటీల నుంచి క్రికెట్ స్టార్ల వ‌ర‌కూ అభినంద‌న‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు. తాజాగా దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar) అత‌డికి సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపాడు. ‘టోర్న‌మెంట్‌లో అద్భుతంగా ఆడినందుకు అభినంద‌న‌లు. నీ క‌ల‌ల్ని నిజం చేసుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తూనే ఉండు. దేశం గ‌ర్వ‌ప‌డేలా చేశావు’ అంటూ త‌న ఎక్స్ పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

Congratulations on an incredible tournament, @rpragchess ! Keep chasing your dreams and making India proud. ♟️🇮🇳 #FIDEWorldCup

ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 మాగ్న‌స్ కార్ల్‌స‌న్(Magnus Carlsen) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించాడు. ఉత్కంఠ‌గా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో అత‌డు ప్ర‌జ్ఞానందపై గెలుపొందాడు. టై బ్రేక్‌లో చివ‌ర‌కు కార్ల్‌స‌న్ విజ‌యం సాధించి కెరీర్‌లో మొద‌టి ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకున్నాడు. అస‌మాన పోరాటంతో ఆక‌ట్టుకున్న‌ 18 ఏళ్ల ప్ర‌జ్ఞానంద ర‌న్న‌ర‌ప్ ట్రోఫీతో స‌రిపెట్టుకున్నాడు. మూడు రోజుల పాటు జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా ఆడిన ప్ర‌జ్ఞానంద‌.. కార్ల్‌స‌న్‌కు గ‌ట్టి పోటీ ఇచ్చాడు.

What a World Cup for Pragg! 👏🇮🇳

An incredible story and a brilliant talent, @rpragchess took down two of world’s top three, and secured his place in the 2024 Candidates Tournament! 🥈 pic.twitter.com/KpnFHcS9Sx

— Chess.com (@chesscom) August 24, 2023