April 3, 2023

IPL 2023 : చెపాక్ స్టేడియంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ రెండొంద‌లు కొట్టింది. ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ ముందు 218 ప‌రుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. సొంత గ్రౌండ్‌లో రెచ్చిపోయిన‌ ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(57) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. డెవాన్ కాన్వే(47), శివం దూబే (27), మోయిన్ అలీ (19) రాణించారు. చివర్లో అంబ‌టి రాయుడు(27) ధాటిగా ఆడి స్కోర్ రెండొంద‌లు దాటించాడు. మార్క్ వుడ్ వేసిన ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ఎంఎస్ ధోనీ(12) వ‌రుస‌గా రెండు సిక్స్‌లు బాదాడు. దాంతో, 14 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి. ల‌క్నో బౌల‌ర్ల‌లో ర‌వి బిష్ణోయ్, మార్క్ వుడ్ త‌లా మూడు వికెట్లు తీశారు. అవేశ్ ఖాన్‌కు ఒక వికెట్ ద‌క్కింది.

ఐపీఎల్ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైట‌న్స్‌పై దంచి కొట్టిన‌ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(57) రెండో హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. కృష్ణ‌ప్ప గౌత‌మ్ వేసిన 5వ ఓవ‌ర్‌లో మూడు సిక్స్‌లు బాదాడు. కృనాల్ పాండ్యా వేసిన 8వ ఓవ‌ర్‌లో సింగిల్ తీసి ఫీఫ్టీకి చేరువ‌య్యాడు. 25 బంతుల్లోనే రెండు ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌ల‌తో ఈ ఓపెన‌ర్ యాభై ర‌న్స్ కొట్టాడు. డెవాన్ కాన్వే(47)తో క‌లిసి తొలి వికెట్‌కు 110 ర‌న్స్ జోడించాడు.

