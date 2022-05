May 27, 2022 / 08:01 PM IST

రాజస్థాన్‌తో జరుగుతున్న తొలి క్వాలిఫైయర్‌లో బెంగళూరు బ్యాటింగ్ నిలకడగా సాగుతోంది. రెండో ఓవర్లోనే కీలకమైన కోహ్లీ (7) వికెట్ కోల్పోయినా.. ఆ తర్వాత వచ్చిన పటీదార్, డుప్లెసిస్ మరో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్తగా ఆడారు. అనవసర షాట్లకు పోకుండా అడపాదడపా బౌండరీలు బాదుతూ ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు నడిపించారు.

ఈ క్రమంలోనే పవర్‌ప్లే ముగిసే సరికి బెంగళూరు జట్టు ఒక వికెట్ నష్టానికి 46 పరుగులతో నిలిచింది. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వేసిన రెండో ఓవర్లో అనవసరమైన షాట్‌కు ప్రయత్నించిన కోహ్లీ వికెట్ పారేసుకున్నాడు.

