RR vs KKR | టాస్ గెలిచిన శ్రేయాస్.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్న కేకేఆర్

వరుసగా రెండు ఓటములు ఎదుర్కొన్న కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ఎలాగైనా ఈసారి విజయం సాధించాలని బరిలో దిగింది. దానికి తగ్గట్లుగా టాస్ కూడా శ్రేయాస్ అయ్యర్‌నే వరించింది. దీంతో కేకేర్ నాయకుడు మరో ఆలోచన లేకుండా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. వికెట్ చాలా బాగుందని, తాము ఛేజ్ చేయడానికి ఇష్టపడతామని శ్రేయాస్ తెలిపాడు. అలాగే జట్టులో అమన్ ఖాన్ స్థానంలో శివమ్ మావి ఆడుతున్నట్లు చెప్పాడు.

తమ జట్టులో అదొక్కటే మార్పు అని తెలిపాడు. తామైనా టాస్ గెలిస్తే బౌలింగ్ ఎంచుకునేవాళ్లమని రాజస్థాన్ రాయల్స్ సారధి సంజు శాంసన్ అన్నాడు. తమ జట్టులో ట్రెంట్ బౌల్ట్ ఫిట్‌గా ఉన్నాడని, అతను మళ్లీ జట్టుతో కలుస్తున్నాడని చెప్పాడు. అలాగే కుల్దీప్ సేన్, జేమ్స్ నీషమ్, రాసీ వాన్ డర్ డస్సెన్ ఆడటం లేదన్నాడు.

వారి స్థానాల్లో ఓబెడ్ మెక్‌కాయ్ ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేయనుండగా.. మరో భారత ఆటగాడు కరుణ్ నాయర్ కూడా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నాడు. ఇది కేకేఆర్ ఆటగాడు సునీల్ నరైన్‌కు 150వ ఐపీఎల్ మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్ కోసం అతనికి 150 నెంబరు ఉన్న జెర్సీని కోచ్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ అందించాడు.

రాజస్థాన్ రాయల్స్: సంజు శాంసన్ (కెప్టెన్), జోస్ బట్లర్, దేవదత్ పడిక్కల్, కరుణ్ నాయర్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రియాన్ పరాగ్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, ఓబెడ్ మెక్‌కాయ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, యుజ్వేంద్ర చాహల్

కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్: వెంకటేష్ అయ్యర్, ఆరోన్ ఫించ్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), నితీష్ రాణా, షెల్డాన్ జాక్సన్, ఆండ్రీ రస్సెల్, పాట్ కమిన్స్, సునీల్ నరైన్, శివమ్ మావి, ఉమేష్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి

