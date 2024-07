July 22, 2024 / 04:20 PM IST

Lanka Premier League : లంక ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో జాఫ్నా కింగ్స్ (Jaffna Kings) రికార్డు సృష్టించింది. టోర్నీ ఆసాంతం అద‌రగొట్టిన జాఫ్నా జ‌ట్టు నాలుగోసారి విజేత‌గా నిలిచింది. ఆదివారం గాలే మార్వెల్స్‌ (Galle Marvels)తో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో 9 వికెట్ల తేడాతో విజ‌య‌భేరి మోగించింది. భారీ ఛేద‌న‌లో జాఫ్నా చిచ్చ‌ర‌పిడుగు రిలే రూసో (106 నాటౌట్) మెర‌పు సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు. అత‌డికి కుశాల్ మెండిస్ (72 నాటౌట్) తోడ‌వ్వ‌డంతో జాఫ్నా కింగ్స్ మ‌రోసారి చాంపియ‌న్ అయింది. ఇప్ప‌టికే మూడు టైటిళ్లు గెలిచిన ఆ జ‌ట్టు చ‌రిత అస‌లంక కెప్టెన్సీలో తొలి ట్రోఫీని ముద్దాడింది.

కొలంబోలోని ప్రేమ‌దాస స్టేడియంలో ఆదివారం ప‌రుగుల విందు అభిమానుల‌ను అల‌రించింది. జాఫ్నా కింగ్స్, గాలే మార్వెల్స్ ఆట‌గాళ్ల బౌండ‌రీల జ‌డివాన‌లో ప్రేక్ష‌కులు త‌డిసిముద్ద‌య్యారు. అయితే.. భారీ ఛేద‌న‌లో వార్ వ‌న్‌సైడ్ చేస్తూ జాఫ్నా కింగ్స్ టైటిల్‌ను త‌న్నుకుపోయింది.

Jaffna Kings Reign Supreme!

