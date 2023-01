January 21, 2023 / 07:50 PM IST

Rohit Sharma : రాయ్‌పూర్‌లో భార‌త్, న్యూజిలాండ్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌రిగిన రెండో వ‌న్డేలో ఊహించ‌ని సంఘ‌ట‌న చోటు చేసుకుంది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ, గిల్ బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా ఒక బాలుడు మైదానంలోకి దూసుకొచ్చాడు. పిచ్ మీద‌కు వ‌చ్చి త‌న అభిమాన క్రికెట‌ర్ రోహిత్‌ను రెండు చేతుల‌తో గ‌ట్టిగా ప‌ట్టుకున్నాడు. దాంతో బ్యాలెన్స్ కోల్పోయిన‌ రోహిత్ కింద‌ప‌డేవాడే. అయితే.. భ‌ద్ర‌తా సిబ్బంది ఒక‌రు వెంట‌నే వ‌చ్చి ఆ బాలుడిని బ‌యటికి తీసుకెళ్లాడు. ‘అత‌డిని వ‌దిలేయ్‌.. చిన్న పిల్లాడు’ అని హిట్‌మ్యాన్ సెక్యూరిటీ ప‌ర్స‌న్‌తో చెప్పాడు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

రెండో వన్డేలో భార‌త్, కివీస్‌పై ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 108 ర‌న్స్‌కు ఆలౌట్ అయింది. రోహిత్ శ‌ర్మ అర్థ శ‌త‌కంతో క‌దం తొక్క‌డంతో ఇండియా 8 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (40), ఇషాన్ కిష‌న్ (8) నాటౌట్‌గా నిలిచి జ‌ట్టును విజ‌య‌తీరాలకు చేర్చారు. దాంతో, భార‌త్ 2-0తో వ‌న్డే సిరీస్‌ను కైవ‌సం చేసుకుంది. నామ‌మాత్ర‌మైన మూడో వ‌న్డే జ‌న‌వ‌రి 24న (మంగ‌ళ‌వారం) ఇండోర్‌లో జ‌ర‌గ‌నుంది.

A fan invaded and Rohit Sharma told the security to just let me go, “he’s a kid”.#RohitSharma #ICC #IndvsNZ2ndODI pic.twitter.com/11ae0TERUJ

— avinash madiwal (@madiwal_avinash) January 21, 2023