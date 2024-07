July 20, 2024 / 04:33 PM IST

Rishabh Pant : ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌కు భారీ షాక్. కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్ (Rishabh Pant) ఆ ఫ్రాంచైజీకి గుడ్ బై చెప్ప‌నున్నాడు. పంత్ త్వ‌ర‌లోనే చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌ (Chennai Super Kings)కు మారుతాడ‌నే వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి. వ‌చ్చే ఏడాది మెగా వేలానికి ముందే ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్ ప‌సుపు రంగు జెర్సీ వేసుకొనే చాన్స్ ఉంది.

ఇప్ప‌టికే హెడ్‌కోచ్ రికీ పాంటింగ్‌ (Ricky Ponting)పై వేటు వేసిన ఢిల్లీ యాజ‌మాన్యం పంత్ కెప్టెన్సీ ప‌ట్ల కూడా అసంతృప్తిగా ఉంద‌ని టాక్. దాంతో, వ‌చ్చే సీజ‌న్ కోసం అత‌డిని అట్టిపెట్టుకోవాలా? వ‌ద్దా? అని జిదాల్ టీమ్ త‌ల‌లు ప‌ట్టుకుంటోందట‌. ఈ నేప‌థ్యంలో పంత్ సీఎస్కేకు ఆడ‌డంపై ఆస‌క్తి చూపిస్తున్నాడ‌ని స‌మాచారం.

