December 24, 2022 / 09:26 PM IST

FIFA World Cup : ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫుట్‌బాల్ అభిమానుల‌కు కావాల్సినంత వినోదాన్ని పంచింది. అర్జెంటీనా, ఫ్రాన్స్ త‌ల‌ప‌డిన‌ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ అయితే ఫుట్‌బాల్ చ‌రిత్ర‌లోనే గొప్ప మ్యాచ్‌గా నిలిచింది. ఈ టోర్నీలో అంద‌ర్నీ ఫిదా చేసిన గోల్ కొట్టింది మాత్రం బ్రెజిల్ ఫార్వ‌ర్డ్ ఆట‌గాడు రిచ‌ర్లిస‌న్. అత‌ను చేసిన‌ బైసికిల్ గోల్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ టోర్నీకే హైలైట్‌గా గుర్తింపు పొందింది. పోలింగ్‌లో ఎక్కువ ఓట్లు సాధించి గోల్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్‌గా నిలిచింది. సెర్బియాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో వినిసియ‌స్ జూనియ‌ర్ పాస్ చేసిన బంతిని రిచ‌ర్ల్‌స‌న్ ఆమాంతం గాల్లోకి ఎగిరి గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంపాడు. న‌మ్మ‌శ‌క్యంకాని రీతిలో రిచ‌ర్ల్‌స‌న్ గోల్ చేయ‌డంతో సెర్బియా గోల్ కీప‌ర్‌తో పాటు ఆట‌గాళ్లు ఆశ్చ‌ర్య‌పోయారు. 62వ నిమిషంలో అత‌ను జ‌ట్టుకు రెండో గోల్ అందించి ఆధిక్యాన్ని2 పాయింట్ల‌కు పెంచాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో బ్రెజిల్ 2-0తో సెర్బియాను చిత్తు చేసింది.

టైటిల్ ఫేవ‌రెట్ల‌లో ఒక‌టైన బ్రెజిల్ నాకౌట్ స్టేజీలో ఇంటిదారి ప‌ట్టింది. పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో క్రొయేషియా 4-2తో బ్రెజిల్‌ను ఓడించి సెమీస్‌లో అడుగుపెట్టింది. సెమీఫైనల్లో ఆ జట్టుపై అర్జెంటీనా 3-0తో గెలుపొందింది. ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా జ‌రిగిన ఫైన్ల‌లో అర్జెంటీనా, ఫ్రాన్స్‌ను 4-2తో ఓడించింది.

Voted by you and only you:

🕊🇧🇷 @richarlison97‘s bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022