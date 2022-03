RCB vs KKR | వెంకటేశ్ అయ్యర్ అవుట్.. తొలి వికెట్ కోల్పోయిన కేకేఆర్

March 30, 2022 / 07:49 PM IST

ఆర్సీబీతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. యువపేసర్ ఆకాష్ దీప్ వేసిన బంతిని సరిగా అంచనా వేయలేకపోయిన వెంకటేశ్ అయ్యర్.. వికెట్ పోగొట్టుకున్నాడు. లెగ్‌సైడ్ వేసిన బ్యాక్ ఆఫ్ లెంగ్త్ బంతిని వెంకటేశ్ అయ్యర్ పుల్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ రూం సరిగా లభించకపోవడంతో ఇబ్బంది పడ్డాడు.

ఈ క్రమంలో టాప్ ఎడ్జ్ తీసుకున్న బంతిని ఆకాష్ దీపే అందుకున్నాడు. దీంతో వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. మ్యాచ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి వెంకటేశ్ అయ్యర్ తడబడుతూనే ఉన్నాడు. సిరాజ్ వేసిన ఓవర్లో క్రీజులో నిలబడేందుకే ఇబ్బంది పడ్డాడు. వెంకటేశ్ అవుటవడంతో కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ క్రీజులోకి వచ్చాడు.

WICKET!

Akash Deep strikes in his first delivery. Venkatesh Iyer is caught and bowled for 10 runs.

Live – https://t.co/BVieVfFKPu #RCBvKKR #TATAIPL pic.twitter.com/4mupFwFyjH

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2022