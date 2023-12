December 6, 2023 / 04:05 PM IST

ICC Rankings: భారత క్రికెట్‌ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తోంది. ఐసీసీ ట్రోఫీల కొరత మినహా ఏ విభాగంలో చూసుకున్నా భారత జైత్రయాత్రను ఏ జట్టూ అడ్డుకోవడంలేదు. సీనియర్లే కాదు యువ భారత జట్టు కూడా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లో దుమ్మురేపుతున్నారు. టీమిండియా యువ స్పిన్నర్‌, ఇటీవలే స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో ముగిసిన ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో తొమ్మిది వికెట్లు పడగొట్టి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌ అవార్డు గెలుచుకున్న రవి బిష్ణోయ్‌.. పొట్టి క్రికెట్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో ఏకంగా అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లడం గమనార్హం.

ఐసీసీ బుధవారం వెల్లడించిన పురుషుల ర్యాంకింగ్స్‌లో 23 ఏండ్ల బిష్ణోయ్‌.. 699 పాయింట్లతో అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లాడు. ఈ జాబితాలో రషీద్‌ ఖాన్‌ (692), వనిందు హసరంగ (679), అదిల్‌ రషీద్‌ (679), మహీశ్‌ తీక్షణ (677)లు టాప్‌-5లో నిలిచారు. బ్యాటర్ల లిస్ట్‌లో సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌.. 855 రేటింగ్‌ పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌, ఎయిడెన్‌ మార్క్‌రమ్‌, బాబర్‌ ఆజమ్‌, రిలీ రూసోలు టాప్‌-5లో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఆసీస్‌తో సిరీస్‌లో సెంచరీ చేసిన రుతరాజ్‌ గైక్వాడ్‌.. 688 పాయింట్లతో ఏడో స్థానంలో ఉన్నాడు. యశస్వి జైస్వాల్‌.. 16 స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 19వ స్థానానికి చేరాడు. టీ20లలోకి గత ఏడాది అరంగేంట్రం చేసిన బిష్ణోయ్‌.. ఇప్పటివరకూ 21 టీ20 మ్యాచ్‌లలో 34 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

A rising 🇮🇳 star is crowned the new No.1 T20I bowler!

More on the latest @MRFWorldwide ICC Men’s Player Rankings 👇https://t.co/jt2tgtr6bD

— ICC (@ICC) December 6, 2023