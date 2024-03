Ranji Trophy 2024 | విదర్భకు 4 వికెట్లు – మధ్యప్రదేశ్‌ 93 పరుగులు.. రసవత్తర పోరులో రంజీ ఫైనల్‌ చేరేదెవరు..?

March 5, 2024 / 05:35 PM IST

Ranji Trophy 2024 | విదర్భ – మధ్యప్రదేశ్‌ మధ్య నాగ్‌పూర్‌ వేదికగా జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీ తొలి సెమీస్‌ పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. నాలుగో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి విదర్భ విజయానికి 4 వికెట్ల దూరంలో ఉండగా మధ్యప్రదేశ్‌ 93 పరుగులు చేయాల్సి ఉంది. మరో రోజు ఆట మిగిలి ఉన్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఏ జట్టును గెలుపు వరించేనన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరం. 321 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో భాగంగా నాలుగో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి మధ్యప్రదేశ్‌.. 228 పరుగులకు 6 కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది.

నాగ్‌పూర్‌లోని విదర్భ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ గ్రౌండ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో విదర్భ.. 170 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అవగా మధ్యప్రదేశ్‌ 252 పరుగులు చేసింది. 82 పరుగుల తొలి ఇన్నింగ్స్‌ లోటుతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన విదర్భ.. 402 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. యశ్‌ రాథోడ్‌ (141), అకాశ్‌ వాడ్కర్‌ (77), అమన్‌ మోఖాడె (59)లు రాణించారు. ఫలితంగా విదర్భ.. మధ్యప్రదేశ్‌ ఎదుట 321 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిలిపింది.

A gripping final day of Test Cricket awaits 😎

93 runs for Madhya Pradesh, 4 wickets for Vidarbha for a place in the #RanjiTrophy Final!

Yash Dubey’s 94-run opening act helps his side move to 228/6@IDFCFIRSTBank | #VIDvMP | #SF1

Scorecard ▶️ https://t.co/KsLiJPuYMZ pic.twitter.com/INMTYELGhY

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 5, 2024