March 29, 2022 / 08:24 PM IST

SRH vs RR | రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ 9 ఓవ‌ర్ల లోపే రెండు వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్లు ఇద్ద‌రూ క్యాచ్ అవుట్ అయి పెవిలియ‌న్ చేరారు. జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ 28 బంతుల్లో 35 ప‌రుగులు చేసి ఉమ్రాన్ మాలిక్ బౌలింగ్‌లో పూర‌న్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ అయ్యాడు. య‌శ‌శ్వి కూడా 16 బంతుల్లో 20 ప‌రుగులు చేసి షెఫ‌ర్డ్ బౌలింగ్‌లో మార్క్‌ర‌మ్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ అయ్యాడు. ఆ త‌ర్వాత క్రీజులోకి సంజు సామ్స‌న్(కెప్టెన్‌), దేవ్‌ద‌త్ ప‌డిక్క‌ల్ వ‌చ్చారు. సంజు 10 బంతుల్లో 16 ప‌రుగులు చేశాడు. ప‌డిక్క‌ల్ 5 బంతుల్లో 3 ప‌రుగులు చేశాడు. రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 9.2 ఓవ‌ర్ల‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ 86 ప‌రుగులు చేసింది. ఇక‌.. హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌లో షెఫ‌ర్డ్, మాలిక్ చెరో వికెట్ తీశారు.

