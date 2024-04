April 13, 2024 / 11:22 PM IST

PBKS vs RR : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో మ‌రో ఆఖ‌రి ఉత్కంఠ పోరు. బౌల‌ర్ల జోరుతో స్వ‌ల్ప స్కోర్లు న‌మోదైన మ్యాచ్‌లో న‌రాలు తెగే ఉత్కంఠ‌. 147 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో త‌డ‌బ‌డిన రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. ఓపెనర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్‌(39) మెరుపుల‌కు విండీస్ వీరుడు హెట్‌మైర్(27 నాటౌట్) విధ్వ‌సం తోడ‌వ్వ‌డంతో రాజ‌స్థాన్ 3 వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్‌ను ఓడించింది. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌లో ర‌బ‌డ‌, సామ్ క‌ర‌న్‌లు రెండేసి వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌కు శుభారంభం ద‌క్కింది. ఓపెన‌ర్లు త‌నుష్ కొటియాన్(18), య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(23)తొలి వికెట్‌కు 56 ర‌న్స్ జోడించారు. అయితే.. పంజాబ్ పేస‌ర్లు క‌ట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయ‌డంతో బౌండ‌రీలు రావ‌డం గ‌గ‌మ‌న‌మైంది.

