April 29, 2023 / 06:09 PM IST

IPL 2023 : సొంత మైదానంలో కోల్‌క‌తా ఓపెన‌ర్ ర‌హ‌మ‌నుల్లా గుర్బాజ్ (81) విధ్వంస‌క బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఆఖ‌ర్లో ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(34) చెల‌రేగ‌డంతో కోల్‌క‌తా 7వికెట్ల న‌ష్టానికి 179 ప‌రుగులు చేసింది. మంచి ఆరంభం ల‌భించినా నితీశ్ రానా సేన రెండొంద‌లు కొట్ట‌లేక‌పోయింది. గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్లు పుంజుకొని క‌ట్టుదిట్టంగా బంతులు వేయ‌డంతో భారీ స్కోర్ సాధ్యం కాలేదు.

Innings break!

A solid batting performance from @KKRiders as they post 179/7 in the first innings 👌🏻👌🏻

Will @gujarat_titans chase this down? We will find out soon!

Scorecard ▶️ https://t.co/SZJorCvgb8 #TATAIPL | #KKRvGT pic.twitter.com/lKOleZAfaD

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2023