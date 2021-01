సిడ్నీ: బోర్డర్‌-గావస్కర్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాతో మూడో టెస్టుకు ముందు సిడ్నీ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌లో టీమ్‌ఇండియా ప్రాక్టీస్‌ ప్రారంభించింది. మంగళవారం రహానె సారథ్యంలోని భారత ఆటగాళ్లు పూర్తిస్థాయి ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో పాల్గొన్నారు. నాలుగు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ప్రస్తుతం భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా 1-1తో సమంగా ఉన్నాయి.



స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ రోహిత్‌ శర్మ జట్టులో చేరడంతో ఆటగాళ్ల ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరిగింది. మూడో టెస్టు కోసం టీమ్‌ఇండియా సన్నద్ధమవుతోందని బీసీసీఐ ట్విటర్లో పేర్కొంటూ సాధన చేస్తుండగా తీసిన ఫొటోలను షేర్‌ చేసింది. కీలకమైన మూడో టెస్టు సిడ్నీ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌లో జనవరి 7 నుంచి మొదలుకానుంది.

#TeamIndia getting into the groove ahead of the third #AUSvIND Test in Sydney



