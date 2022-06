June 5, 2022 / 09:39 PM IST

టెన్నిస్ దిగ్గజం రఫేల్ నాదల్ (Rafael Nadal) మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ప్రపంచ నెంబర్‌వన్‌గా ఉన్న నాదల్ మరోసారి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్ నెగ్గాడు. ప్రపంచ 8వ ర్యాంకు ఆటగాడు క్యాస్పర్ రూడ్‌తో జరిగిన ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఫైనల్‌లో 6-3, 6-3, 6-0తో అద్భుతమైన విజయం నమోదు చేశాడు.

రికార్డు స్థాయిలో 14వ సారి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడీ స్పెయిన్ బుల్. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్‌ విభాగంలో టైటిల్ నెగ్గిన ఈ 36 ఏళ్ల స్టార్ ఆటగాడు.. అత్యంత పెద్ద వయసులో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ఆటగాడిగా కూడా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇది నాదల్‌కు 22వ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్ కావడం విశేషం.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8

