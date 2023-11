November 10, 2023 / 01:05 PM IST

బెంగుళూరు: న్యూజిలాండ్ క్రికెట‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(Rachin Ravindra).. ఇప్పుడు ఆ జ‌ట్టుకు కీల‌క బ్యాట‌ర్‌గా మారిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇండియ‌న్ మూలాలు ఉన్న ఆ క్రికెట‌ర్ ప్ర‌స్తుతం కివీస్‌కు ఆడుతున్నాడు. అయితే తాజాగా జ‌రుగుతున్న వ‌రల్డ్‌క‌ప్‌లో అత‌ను త‌న బ్యాటింగ్ శైలితో ఆక‌ట్టుకుంటున్నాడు. ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర పేరెంట్స్‌ది బెంగుళూరు. అత‌ని పేరెంట్స్ న్యూజిలాండ్‌లో స్థిర‌ప‌డ్డారు. అయితే శ్రీలంక‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్ కోసం బెంగుళూరు వ‌చ్చిన ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర .. త‌న పేరెంట్స్ ఇంటికి వెళ్లారు.

Blessed to have such an amazing family. Grandparents are angels whose memories and blessings stay with us forever. pic.twitter.com/haX8Y54Sfm

