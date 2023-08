Praggnanandhaa | ఆనంద్‌ మహీంద్రాకు థ్యాంక్స్‌ చెప్పిన ప్రజ్ఞానంద.. ఎందుకంటే..?

Praggnanandhaa | ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త, మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా గ్రూప్స్‌ చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra)కు ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ (FIDE World Cup) రన్నర‌ప్ ప్రజ్ఞానంద‌ (Praggnanandhaa) థ్యాంక్స్‌ చెప్పారు.

August 30, 2023 / 01:31 PM IST

Praggnanandhaa | ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త, మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా గ్రూప్స్‌ చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra)కు ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ (FIDE World Cup) రన్నర‌ప్ ప్రజ్ఞానంద‌ (Praggnanandhaa) థ్యాంక్స్‌ చెప్పారు. చెస్‌ చాంపియన్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచిన ఈ గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌కు మహీంద్రా ఓ ఎలక్ట్సిక్‌ వాహనాన్ని బహుమతిగా అందించనున్నట్లు ఇటీవలే సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై స్పందించిన ప్రజ్ఞానంద.. తాజాగా మహీంద్రాకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

‘ధన్యవాదాలు తెలిపేందుకు నాకు మాటలు కూడా రావడం లేదు. ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయాలన్నది మా అమ్మ, నాన్నల చిరకాల కల. దాన్ని నిజం చేసినందుకు ఆనంద్‌ మహీంద్రా సర్, రాజేశ్‌ సర్‌కు థ్యాంక్స్‌’ అని ప్రజ్ఞానంద ట్వీట్‌ చేశాడు. ఈ ట్వీట్‌కు ఆనంద్‌ మహీంద్రా స్పందించారు. కస్టమర్ల కలలను నెరవేర్చడమే కార్ల తయారీదారుల అంతిమ లక్ష్యం అని పేర్కొన్నారు.

No words to express my Gratitude 🙏 Thankyou very much @anandmahindra sir and @rajesh664 sir

It is a long term dream of my parents to own an EV car thanks for making it a reality! https://t.co/YWCK1D99ik — Praggnanandhaa (@rpragchess) August 29, 2023

The ultimate goal of a car manufacturer is to turn dreams into reality… 😊 https://t.co/hoRiOIoQHH — anand mahindra (@anandmahindra) August 30, 2023

ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ రన్నర‌ప్‌గా నిలిచిన ప్రజ్ఞానందకు ఈవీ కారును అందించనున్నట్లు ఆనంద్‌ మహీంద్రా ఇటీవలే సోషల్‌ మీడియా ద్వారా స్వయంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ‘ప్రపంచ క‌ప్‌లో రన్నర‌ప్‌గా నిలిచిన ప్రజ్ఞానంద‌కు థార్ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వాల‌ని చాలామంది న‌న్ను అడిగారు. అయితే.. నా మ‌న‌సులో మ‌రో ఆలోచ‌న ఉంది. త‌ల్లిదండ్రులు త‌మ పిల్లల్ని చెస్ ఆడేలా ప్రోత్సహించేలా చేయాల‌ని కోరుతున్నా. వీడియో గేమ్స్ బ‌దులు పిల్లలకు న‌చ్చిన ఆట‌ల్లో అడుగుపెట్టనివ్వండి. అది ఒక‌రకంగా వాళ్ల అంద‌మైన భ‌విష్యత్తుకు పెట్టుబ‌డి లాంటిది. ఎలాగంటే.. ఎల‌క్ట్రిక్ వెహికిల్స్‌లా. అందుక‌ని నేను ప్రజ్ఞానంద త‌ల్లిదండ్రులు నాగ‌ల‌క్ష్మి, ర‌మేష్ బాబుల‌కు XUV4OO EV కారును బ‌హుమ‌తిగా ఇస్తున్నా’ అని తెలిపారు. దీనికి మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా సీఈవో, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ రాకేశ్‌ (Rajesh Jejurikar) స్పందిస్తూ.. ఆనంద్‌ మహీంద్రా ఆలోచనను అభినందించారు. XUV4OO ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ ఈవీని ప్రజ్ఞానంద తల్లిదండ్రులకు డెలివరీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

Congratulations @rpragchess for your spectacular achievement.Thanks @anandmahindra for the idea of recognising PARENTS of @rpragchess Shrimati Nagalakshmi & Shri Rameshbabu.The All Electric SUV XUV400 would be perfect-our team will connect for a special edition and delivery — Rajesh Jejurikar (@rajesh664) August 28, 2023

కాగా, అజ‌ర్‌బైజాన్‌లో ఈ మ‌ధ్యే ముగిసిన‌ ప్రపంచ చాంపియ‌న్ ఫైన‌ల్లో భారత గ్రాండ్‌మాస్టర్ ప్రజ్ఞానంద అద్వితీయ పోరాటంతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. రన్నర‌ప్‌గా నిలిచిన ఈ యువ సంచ‌ల‌నం కెరీర్‌లోనే అత్యధిక రేటింగ్స్ సాధించాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన ప్రజ్ఞానంద 2727.2 పాయింట్లు సొంతం చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు లైవ్ రేటింగ్స్‌లో టాప్ 20 ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు. అజ‌ర్‌బైజాన్‌లో ఉత్కంఠ‌గా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో ప్రజ్ఞానంద పోరాడి ఓడిపోయాడు. టై బ్రేక్‌(Tie Break)లో కార్ల్‌స‌న్ విజ‌యం సాధించి కెరీర్‌లో మొద‌టి ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకున్నాడు.

మూడు రోజుల పాటు జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 18 ఏళ్ల ప్రజ్ఞానంద అస‌మాన పోరాటంతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. కార్ల్‌స‌న్ ఎత్తుల‌కు పై ఎత్తులు వేస్తూ అత‌డికి చెమ‌ట‌లు ప‌ట్టించాడు. గ‌తంలో కార్ల్‌స‌న్‌ను ఓడించిన ప్రజ్ఞానంద ఈసారి మాత్రం అదే ఫ‌లితం సాధించ‌లేక‌పోయాడు. దాంతో, చ‌రిత్రకు ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచినా అంద‌రి చేత శ‌భాష్ అనిపించుకున్నాడు.ఈ టోర్నీలో అద్భుతంగా ఆడిన అత‌ను వ‌చ్చే ఏడాది జ‌రుగ‌బోయే క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నమెంట్‌(Candidates Tournament 2024)కు అర్హత సాధించాడు.టై బ్రేక్‌లో ఓడిన‌ప్పటికీ కోట్లాది మంది మ‌న‌సు గెలుచుకున్నాడు.